banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Mescid-i Aksa savaş alanına dönüştü
Mescid-i Aksa savaş alanına dönüştü
Bahçeli'nin benzer bir fotoğrafı ortaya çıktı
Bahçeli'nin benzer bir fotoğrafı ortaya çıktı
Berat Albayrak'tan ilk fotoğraf!
Berat Albayrak'tan ilk fotoğraf!
AK Parti ''Yalan Üretim Merkezi'' videosunu sildi!
AK Parti ''Yalan Üretim Merkezi'' videosunu sildi!

Engelli genç 160 çocuğu sevindirdi

Çorum’un Sungurlu ilçesinde yaşayan Volkan Hançeroğlu, başlattığı yardım kampanyalarıyla bu kez de çocukları sevindirdi.

ÇORUM 07.05.2021, 18:34
Engelli genç 160 çocuğu sevindirdi

Çorum’un Sungurlu ilçesinde yaşayan Volkan Hançeroğlu, başlattığı yardım kampanyalarıyla bu kez de çocukları sevindirdi.

Daha önce de kendi gibi bir engelli vatandaşın yüzünü güldürmek için bir kampanyalar başlatan ve topladığı paralarla tekerlekli sandalye alan Hançeroğlu, bunları ihtiyaç sahiplerine teslim etmişti.

Ramazan ayında da hayırseverler ile yardıma muhtaç aileler arasında köprü olmaya devam eden Hançeroğlu, ihtiyaç sahibi 400 aileye hediye çeki dağıttı. Bununla da yetinmeyen Hançeroğlu, Ramazan ayı boyunca 30 aileye her gün pide yardımında bulundu.

Hayırseverlerin yaptığı yardımları ihtiyaç sahiplerine bir bir ulaştıran Hançeroğlu, bu kez de çocukları sevindirdi.

Ramazan bayramı öncesi yine hayırseverlerin yardımlarıyla oyuncak, yapboz, boyama kitabı ve hikaye kitabı gibi çeşitli hediyeler alan Hançeroğlu, 160 çocuğu sevindirdi.
Yorumlar (0)
21°
açık