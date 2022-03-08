En güzel İstiklal marşını Melek Akyol okudu

Çorum’un Sungurlu ilçesinde düzenlenen ’İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarışmasında’ bu sene de Melek Akyol birinci oldu.

12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü etkinlikleri kapsamında, ilkokullar arasında düzenlenen yarışmada Sunguroğlu İlkokulu 4-B sınıfı öğrencisi Melek Akyol birinci oldu. Akyol, 2021 yılında düzenlenen yarışmasında da ilçe birincisi olmuştu.

Yarışmaya ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Milli marş; bir ülkenin bağımsızlığının simgesi olan, milletin tarihi boyunca yaşadığı zorlukları anlatan, halkın ülkesine olan bağlılığını, yaşanan acıları ve güçlükleri anlatan özlü eserdir. Hürriyetimizin sembolü olan İstiklal Marşı’nın kabulü önemli günlerimizdendir. Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlık mücadelesinin ruhunu yansıtan İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Gününü anlam ve önemine uygun olarak kutlamak hepimiz için milli bir görevdir. İlkokul öğrencilerine İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Gününün milli, manevi ve tarihi önemini kavratmak; vatan, millet, bayrak sevgisi ve saygısını geliştirmelerini sağlamak; milli birliğimiz ve varlığımız ile uluslararası barış ve dostluk düşüncelerini kuvvetlendirmek amacıyla İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü’nün 101. yıl dönümü kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ilkokullarda öğrenim gören öğrenciler arasında düzenlenen "İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma" yarışmasında Sungurlu ilçesinde ilkokullar arasında Sunguroğlu İlkokulu 4/B sınıfı öğrencisi Melek Akyol ilçe birincisi olmuştur.

Sungurlu’da düzenlenen ’İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma’ yarışmasıyla amacımız öğrencilerimizi, Türk dilini doğru, etkili ve kurallarına uygun olarak konuşmaya özendirerek, dilimizi güzel ve düzgün kullanma yeteneğini geliştirmek ve Mehmet Akif Ersoy’u tanıtmak; öğrencilerimize toplum karşısında kendilerini ifade etme becerisi ve öz güven kazandırmaktır. Öğrencilerimizin, dilimizin en güzel ifade şekillerinden olan şiir sanatına ilgi duymalarını, geçmiş ile gelecek arasında tarihi, milli ve manevi köprü kurabilmelerini, vatan, millet, bayrak sevgisi ve saygısını geliştirmelerini sağlamaktır. Yarışmanın bir amacı da milli birlik ve beraberliğe katkı sağlamaktır" ifadeleri kullanıldı.