banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Bu akşam motorine 2,60 TL daha zam gelebilir!
Bu akşam motorine 2,60 TL daha zam gelebilir!
İzmit Körfezi siyaha büründü
İzmit Körfezi siyaha büründü
Cari denge 2 milyar 737 milyon dolar açık verdi
Cari denge 2 milyar 737 milyon dolar açık verdi
Sanayi üretimi nisanda yıllık yüzde 10,8 arttı
Sanayi üretimi nisanda yıllık yüzde 10,8 arttı

Elektrik direği rüzgara dayanamadı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde yüksek gerilim hattının geçtiği elektrik direği şiddetli rüzgar sonucu kırıldı.

ÇORUM 12.06.2022, 17:13
Elektrik direği rüzgara dayanamadı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde yüksek gerilim hattının geçtiği elektrik direği şiddetli rüzgar sonucu kırıldı.

İlçede etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkilrmeye devam ediyor. Bahçelievler mahallesi Kömler mevkiinde elektrik direği hasar gördü.

İlçede elektrik kesintisi meydana geldi. Ekipler tekrar elektrik vermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yorumlar (0)
23°
parçalı bulutlu