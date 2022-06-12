Elektrik direği rüzgara dayanamadı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde yüksek gerilim hattının geçtiği elektrik direği şiddetli rüzgar sonucu kırıldı.

İlçede etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkilrmeye devam ediyor. Bahçelievler mahallesi Kömler mevkiinde elektrik direği hasar gördü.

İlçede elektrik kesintisi meydana geldi. Ekipler tekrar elektrik vermek için çalışmalarını sürdürüyor.