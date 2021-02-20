Ehliyet sınavları Osmancık ve Sungurlu’da yapılacak

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, ehliyet sınavına girecek olan adaylara güzel haber verdi. Milletvekili Kaya, Çorum’un Sungurlu ve Osmancık ilçeleri’ne e-sınav merkezi kurulacağını, merkezin çevre ilçelere de hizmet vereceğini bildirdi.

Konuyla ilişkin yazılı bir açıklama yapan AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, “Sungurlu ve Osmancık İlçelerine Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu (MTSK) için Milli Eğitim Bakanlığınca e-Sınav merkezi kurulacak. Sürücü belgesi almak için motorlu taşıt sürücüleri kurslarına devam eden adaylar kurslarda gördükleri teorik derslerden e-sınava girmek için Çorum il merkezine gitmek zorunda kalıyorlardı. Sungurlu ve Osmancık ilçelerimize bu merkezin kurulması ile adayların üzerinden büyük bir maddi yük ve külfet te kalkmış olacak" dedi.

Oğuzhan Kaya, “Osmancık ve Sungurlu ilçelerimize kurulacak e-sınav merkezlerimizin Osmancık ve Sungurlu ilçelerimize ve yakın ilçelerimize yakından ilgilendiriyor. Çevre ilçelerimiz Kargı, Laçin, Dodurga, Oğuzlar, Boğazkale, Alaca ve Uğurludağ ilçelerimize de hizmet verecek. Sungurlu ve Osmancık ilçelerimizin başta olmak üzere tüm ehliyet sınavına girecek hemşerilerimize ve ilçelerimize hayırlı olsun” dedi.