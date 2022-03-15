Dünya Pi Günü, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda kutlandı

Çorum’un Osmancık ilçesinde matematikçilerin bayramı olan 14 Mart Dünya Pİ Günü kutlandı.

Matematik biliminin meşhur ’Pi’ sayısı anısına Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nda geleneksel 5. Pi Günü etkinlikleri düzenlendi.

Etkinliği organize eden matematik öğretmeni Eşref Vural, "Bugünün kutlanma amacı matematiği hayatımızın içine almak ve matematikten uzaklaşmak yerine onu kucaklamaktır. Matematik çocukları korkutmak için kullanılacak bir öcü değil hayatımızın her anında kullanacağımız bir işlem topluluğudur. Bu güne özel olarak geleneksel pi pastaları yenilir, pi sayısının rakamlarından oluşan pi şarkısı dinlenir ve pi sayısı ile ilgili yarışmalar düzenlenir. Bizler de Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu olarak ’pi’ sayısını kavratma ve matematik dersi için farkındalık oluşturma amacıyla geleneksel 5. Pi Günü etkinliklerini düzenliyoruz” dedi.

Etkinlik kapsamında ’Pi sayısını en uzun sen söyle’, ’Pi ile başlayan kelimeler’, ’Adımla ve Pi sayısını bul’ ve ’En hızlı pişmaniye yeme’ yarışmaları düzenlendi. Bu yarışmalar ile çocukların eğlenerek öğrenmelerini sağlamanın amaçlandığı, Pi ile başlayan kelimeler yarışmasında Ayşenur Arslaner, Pİ sayısını rakamla en uzun sen söyle yarışmasında Firdevs İrem Kök, en hızlı pişmaniye yeme yarışmasında ise Yusuf Alp Arslan birinci geldi. Program sonunda dereceye giren öğrenciler pi sayısı baskılı hediye çekleri ile ödüllendirildi. Öğrencilere hediyelerini İlçe Kaymakamımız Ayhan Akpay ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz İdris Makineci verdi.

Program sonunda günün anlam ve önemini ortaya koyan hatıra fotoğrafı çektirildi. Öğrencilere ve misafirlere piliçli pirinç pilavı ikram edildi. Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu bahçesinde düzenlenen programa Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, okul müdürleri, okul aile birliği üyeleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.