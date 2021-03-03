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DSİ’den Çorum’a 2 milyar 329 milyon 887 bin yatırım

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Çorum’a 18 yılda 2 milyar 329 milyon 887 bin yatırım yapıldı.

ÇORUM 03.03.2021, 13:17
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DSİ’den Çorum’a 2 milyar 329 milyon 887 bin yatırım

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Çorum’a 18 yılda 2 milyar 329 milyon 887 bin yatırım yapıldı.

Depolama, sulama ve toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak, vatandaşları ve tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak, hidroelektrik enerji santralleri ile ülkemizi dışa bağımlı olmaktan kurtarmak için tüm gücüyle çalışan DSİ, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıkıyor.

DSİ tarafından tarım alanlarında gerçekleştirilen projeler doğrultusunda gelişen tarım sektörü, diğer sektörlerin de itici gücü oldu.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin öncülüğünde 2021 yılını sulamada hamle yılı ilan ettiklerini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Sulama projelerinin devreye girmesi ile sulanan arazilerde sulama öncesi ve sulamadan sonraki durum arasında ciddi gelir artışları meydana gelmiş, bu artış il genelinde ve civar illerde doğrudan veya dolaylı olarak birçok sektöre yansımıştır.Sulama Projeleri vatandaşların gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek, bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkânlarını artırarak, sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi milli kalkınma hedeflerine katkı sağlamaktadır” dedi.

’Çorum’un münbit topraklarını sulamaya açıyoruz’

Özellikle modern sulama projelerinin ülkemiz için son derece önem arz ettiğini dile getiren Yıldız, 18 yılda Çorum’da inşa edilen18 sulama tesisi ile 244 bin 300 dekar zirai arazinin sulamaya açıldığını bildirdi. Yıldız, Çorum topraklarını daha bereketli hale getirerek çiftçilere yıllık 91 milyon 758 bin103 TL ilave zirai gelir artışı sağladıklarını kaydetti.

Çorum için sulamanın öneminin büyük olduğunu dile getiren Yıldız, “Bunun için 4 adet sulama inşaatı devam ediyor. İnşaatı devam eden 4 adet sulama projesinin tamamlanması ile toplam 145 Bin 890 dekar arazinin sulanması sağlanacak olup milli ekonomiye 2021 yılı birim fiyatları ile yıllık 70 Milyon 567 Bin TL katkı sağlanacaktır. Bu sulama tesislerinin hizmete girmesiyle birlikte Denizli zirai üretimde ülkemizin söz sahibi illerinden biri olacaktır. Ülke tarımının önemli illerinden biri olan Çorum’umuzda ziraatın daha da gelişmesi için son 2003 yılından bugüne kadar 113 adet tesis ile 2 milyar 329 milyon 887 bin TL yatırım yaptık. 18 yılda 11 baraj ve 3 gölet inşa ettik” ifadelerini kullandı.

Çorum halkının ve çiftçilerin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesislerinin önemine dikkat çeken Yıldız, “Çorum’un su kaynaklarını değerlendirmek için bütün ilçelerimize yeni baraj ve göletler inşa ediyoruz. İnşaatı devam eden 5 baraj ve 1 gölet ile 42 Bin 550 dekar arazi daha sulamaya açılacak. 2003 yılından bugüne kadar tamamladığımız içme suyu tesisleri ile 484 bin 125 kişinin ihtiyacını karşılayacak olan, yıllık 10,04 milyon metreküp içme suyu temin ediyoruz. Ayrıca, kentte taşkın riskini azaltmak için son 18 yılda tamamlanan 70 adet taşkın koruma tesisi ile 67 yerleşim yeri ve 660 dekar arazinin taşkın kontrolünü sağladık”
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