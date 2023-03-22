DSİ eski genel müdürü Prof. Dr. Lütfi Akça, suya göre tarım ve modelinin öncelikli olması gerektiğini vurgulayarak, “Suyumuzu dikkatsiz kullandığımız her gün suyun gelecekteki varlığını tehlikeye sokuluyor” dedi.

Dünya Su Günü sebebiyle mesaj yayınlayan Devlet Su İşleri (DSİ) eski genel müdürü Prof. Dr. Lütfi Akça, yaşanabilecek su krizine karşı uyarılarda bulundu. Suyun hayatı sağlıklı sürdürebilmek için en temel ihtiyaç olduğunu ifade eden Akça, “Dünyada su azalıyor. Birleşmiş milletler tarafından yayımlanan ‘Herkes İçin Su Ve Sanitasyona Dair İlerleme Raporu’nda Türkiye’nin temiz su kaynaklarında yüzde 45 oranında bir çekilme olduğu belirtiliyor. Su, tüm canlılar ve dünyada canlılık için en temel ihtiyaçtır. Bir su molekülü, kullanılacak temiz su olarak çok kısa bir süre var olabiliyor. Su kıtlığının önüne geçmek için tasarruf etmek ve suyumuzu korumak önemli. Suyumuzu dikkatsiz kullandığımız her gün suyun gelecekteki varlığını tehlikeye sokuluyor” dedi.

“Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” çerçevesinde, 2030 yılına kadar küresel çapta arıtmaya tabi tutulmayan atık su oranının yarıya indirilerek güvenli biçimde geri kullanımın teşvik edilmesinin öngörüldüğünü kaydeden Akça, ayrıca, arıtılmış atık suların güvenli biçimde yeniden kullanılmasını sağlamak gerektiğine dikkat çekti.