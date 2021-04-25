Dodurga’da çeltik tarlaları drone ile ilaçlandı

Çorum’un Dodurga ilçesinde Zirai İnsansız Hava Aracı (ZİHA) çeltik tarlalarında deneme ilaçlaması gerçekleştirdi.

Tarım Kredi Kooperatifleri ile birlikte ortak proje olarak yürütülen Zirai İnsansız Hava Aracı (ZİHA) ile tarım arazilerinde ilaçlama ve gübreleme deneme gösterileri Dodurga Çatar mevkiindeki uygulama sahasında gerçekleştirildi. Proje uygulama sahasında gerçekleştirilen ilaçlama ve gübreleme deneme gösterilerine Dodurga Kaymakamı Murat Karnap, Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Tarım Kredi Kooperatifleri temsilcileri katıldı.

TARNET Tarım Teknolojileri ve Ar-Ge ekipleri ile TAGEM’e bağlı enstitü müdürlükleri tarafından ortaklaşa yürütülen proje kapsamında Dodurga uygulama sahasında gösteriler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren proje uygulayıcısı MCEM firması sahibi Mehmet Cem Elik, “Bulunduğumuz alan Çorum Dodurga ilçe sınırları içinde yer alıyor. Obruk Barajı mevkiinden Osmancık, Kargı ve Tosya’ya kadar çeltik ekim alanı bulunmaktadır. Bu çeltik ekim alanına zirai drone ile ilaçlama ve gübreleme hizmeti vermek istiyoruz. Daha öncesinde özellikle çeltik çiftçilerimiz çok zahmetli bir şekilde traktörlere çeşitli demirler ve ilaçlama, gübreleme aparatları takarak işlem yapmaktalar. Bu işlem hem daha çok ürün kaybına neden olmakta hem de zaman kaybına neden olmakta. Amacımız, yurt dışından ithal ettiğimiz ve kendi üretimimiz olan yerli zirai drone’larımızla insanlarımıza kolaylıkla hizmet sunabilmek ve verimli bir tarım yapabilmelerini sağlamaktır. Daha önce Bursa ve Tuzla’da bu amaçla yaptığımız üretimimiz vardı. Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nden yer aldık. Yaklaşık bir veya bir buçuk yıl içinde de yerli üretimimizi Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde başlamak hedefindeyiz. Bu amaç doğrultusunda da Çorum ve tüm vatanımıza da hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.