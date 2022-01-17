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Doç. Dr. Sinan Zehir başhekim olarak atandı

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine yeniden atanan Doç. Dr. Sinan Zehir’i tebrik etti.

ÇORUM 17.01.2022, 16:17
Doç. Dr. Sinan Zehir başhekim olarak atandı

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine yeniden atanan Doç. Dr. Sinan Zehir’i tebrik etti.

Hastanenin yeni atanan başhekimi Doç. Dr. Sinan Zehir’e hayırlı olsun dileklerini ileten Milletvekili Ceylan, ardından da Başhekim Zehir ve Başhekim Yardımcıları Dr. Arslan Erkan, Uzm .Dr. Ramiz Yazıcı, Dr. Öğr. Üyesi Erdal Komut, Başhemşire Şennur Şimşek, Destek Kalite Müdürü İsmail Yalçın ve İdari Mali İşler Müdürü Hasan Kasım ile bir toplantı yaptı. Hastanenin genel durumu hakkında bilgiler alan Milletvekili Ceylan, Başhekim Sinan Zehir ile birlikte yeni göreve gelen yöneticilere de hayırlı olsun dileklerini iletti.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin gerek fiziki yapısı, gerekse verdiği sağlık hizmeti ve hitap ettiği bölge bakımından çok önemli bir sağlık tesisi olduğunu hatırlatan Ceylan, hastaneye günlük 30 bine yakın insanın geldiğini vurgulayarak, “Gelen insanlarımız ya hasta, ya hasta yakını. Yani hepsi sağlık açısından dertli insanlar. Bizler bu insanların dertlerine çare olmak için buradayız. İnsanlarımızı her zaman güleryüzle karşılayıp, acılarını gidermek için moral vermeliyiz. O nedenle yeni göreve gelen başhekimimiz başta olmak üzere tüm ekibine başarılar diliyorum” dedi.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sinan Zehir ve onun önderliğinde hastane yönetiminin tecrübeli bir kadro olduğuna dikkat çeken Ceylan, “Bu ekip tecrübeli bir ekip. Tecrübesiyle Çorum’umuz sağlık sektöründe onkolojisiyle, hastanemiz bünyesindeki diğer başarılı çalışmaları ile bölgemizde sağlıkta parlayan bir yıldız olmaya devam edecektir. Her zaman olduğu gibi bundan sonrada vatandaşlarımızın ve Çorum’umuzun hizmet kalitesini artırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Ceylan, daha sonra da hastanede tedavi gören hastaları ziyaret etti. Hastalara geçmiş olsun dileğinde bulunan Ceylan, hastalar hakkında hem doktorları, hem de yakınlarından bilgiler aldı. Ceylan, kendisinden talepte bulunan bazı vatandaşların da taleplerinin giderilmesi için ilgili kişi ve kurumlarla görüşerek yardımcı olmalarını istedi.

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