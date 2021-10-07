banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Bu kuyruk bakın ne için?
Bu kuyruk bakın ne için?
Azerbaycan’dan Ermenistan’a diyalog mesajı
Azerbaycan’dan Ermenistan’a diyalog mesajı
WhatsApp'tan sevindiren güncelleme!
WhatsApp'tan sevindiren güncelleme!
İŞKUR 130 bin personel alınacağını duyurdu
İŞKUR 130 bin personel alınacağını duyurdu

Diyanet vakfına arsa bağış yapan hayırseverlere plaket

Çorum’un Osmancık ilçesi’nde, müftülük tarafından sürdürülen projelere destek veren hayırseverlere plaket verildi.

ÇORUM 07.10.2021, 13:10
Diyanet vakfına arsa bağış yapan hayırseverlere plaket

Çorum’un Osmancık ilçesi’nde, müftülük tarafından sürdürülen projelere destek veren hayırseverlere plaket verildi.

Her yıl 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan ’Camiler ve Din Görevlileri Haftası’ münasebetiyle Türkiye Diyanet Vakfı Osmancık Şubesine destek veren hayırseverlerden ev bağışında bulunan Rukiye Yılmaz, İbrikdar Kur’an Kursunun arsasını bağışlayan Edip Gencer ile farklı yerlerde arsa bağışında bulunan Fazlı Gelgör, İsmail Kökez ve Sadık Tunca ve Cami ve Kur’an Kurslarının yapımında emeği geçen Yılmaz Genç ve örnek çalışmalarıyla temayüz eden din görevlilerinden İbadullah Camii İmam-Hatibi Ahmet Şen’e plaket taktim edildi.

İlçe Müftülüğünde düzenlenen törende hayırseverler teşekkür plaketlerini Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Cebeci ile İlçe Müftüsü Dr. Eyyup Aydın’ın elinden aldılar.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1