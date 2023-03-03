Din görevlilerinden deprem bölgesine 100 bin TL’lik bağış

Diyanet işleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın, maaş bağışı çağrısına din görevlilerinin destekleri sürüyor.

İskilip İlçe Müftülüğü bünyesinde çalışan din görevlileri, düzenledikleri yardım kampanyasıyla depremzedelere destek oldu. Din görevlileri tarafından toplanan 100 bin TL’lik yardım deprem bölgelerine gönderilmek üzere İlçe Müftüsü Şuayip Güllü’ye teslim edildi. Din görevlilerine göstermiş oldukları örnek davranıştan dolayı teşekkür eden Müftü Güllü, “Din görevlileri olarak insanlara her zaman ve zeminde önder ve rehber olmak durumundayız. Her zaman olduğu gibi bu zor süreçte de vatanımızın yanında milletimizin hizmetindeyiz” dedi.