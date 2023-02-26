Çorum Belediyesi tarafından depremzede çocuklar için “Çocuk Şarkıları ve Masallar” etkinliği gerçekleştirildi. Çocuklar, Zeynep Betül Akyıldız’ın katıldığı etkinlikle eğlendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetzedelerin yardımına koşan Çorum Belediyesi, depremin yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdürürken, Çorum’a gelen depremzedeleri de en iyi şekilde misafir etmek için çalışıyor. Depremin en çok etkilediği kesim olan çocukları da unutmayan Çorum Belediyesi, onlara yaşadıkları korkuyu unutturmaya yönelik etkinlikler gerçekleştiriyor. Çorum Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde çocuklar ve aileleri için “Çocuk Şarkıları ve Masallar” etkinliği gerçekleştirildi. Müzisyen ve hikâye anlatıcısı Zeynep Betül Akyıldız’ın katıldığı etkinliğe depremzede çocukların yanı sıra Çorumlu çocuklar da katıldı. Devlet Tiyatro Salonu’nda saat 13.00 ve 16.00’da olmak üzere iki seansta gerçekleştirilen programa ilgi yoğun oldu. Program sonunda Çorum Belediyesi tarafından çocuklara pamuk şeker ve çikolata ikram edildi.