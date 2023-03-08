Deprem bölgesine konteyner sevkiyatı devam ediyor

Çorum Belediyesi’nin konteyner kampanyası hayırseverin de desteğiyle devam ediyor. Hazırlanan konteynerler tırlarla deprem bölgesine gönderiliyor.

Çorum Belediyesi, hayırsever Çorum halkının da desteğiyle depremin yaralarını sarıyor. Çadır, soba, seyyar tuvalet ve insani yardımların ardından şimdi de afet bölgesinin en büyük ihtiyaçlarından olan konteynerler deprem bölgesine gönderiliyor. Çorum Belediyesi tarafından üretilen konteynerlerin yanı sıra Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın çağrısı üzerine hayırseverler de kampanyaya destek veriyor. Hazırlanan konteynerler tırlarla afet bölgesine sevk ediliyor. İçerisinde banyo, tuvalet, mutfak ve iki odası bulunan konteynerler evler, depremzedeler için geçici yaşam alanı olacak.

Konteyner kampanyasına destek verenlere teşekkür eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “İnşallah bu konteynerler oradaki vatandaşlarımızın bir an önce normal hayata geçmesine bir vesile olacak. Rabbim bu tür afetlerden ülkemizi ve milletimizi korusun." dedi.