Deprem Bölgesi’ne gıda yardımı sürüyor

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından tek yürek olan Türk milleti depremzede kardeşlerine elinden gelen yardımları ulaştırmak için seferber oldular.

Bölge’de bulunan 10 il ilçe ilçelerini etkileyen ’yüzyılın felaketi’ olarak ta adlandırılan depremin ardından harekete geçen vatandaşlar, bölge de ihtiyaç duyulan yardım malzemelerini deprem bölgesine göndermeye devam ediyorlar. Yaşanan depreme duyarsız kalmayan Çorum merkezli Ganik şekerlemede, Hatay’daki depremzedelere ulaştırılmak üzere 50 bin paket tahin helvası gönderdi.

Bölge’de yaşanan depremin çok büyük olduğunu ve yaraların sarılmasının zaman alacağını kaydeden Ganik şekerleme yönetim kurulu üyesi Gökhan Sarıaslan, "Yaşananlara duyarsız kalamazdık. İlk etapta yıkımın en fazla olduğu illerden Hatay’a kendi fabrikamızda ürettiğimiz tahin helvalardan gönderdik. Bölge’den gelecek talepler çerçevesinde tesisimizde üretimini yaptığımız ürünlerden göndermeye devam edeceğiz. Deprem bölgesindeki kardeşlerimiz bir yandan yakınlarını kaybetmenin acısını yaşarken diğer yandan da açlık ve yoklukla mücadele ediyorlar. Allah böyle bir acıyı bir daha yaşatmasın" şeklinde konuştu.