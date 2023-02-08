Deprem bölgesine 5 tır yardım malzemesi ile 10 kişilik aşevi gönderildi

Sungurlu Belediyesi, Afşin, Elbistan, Pazarcık ve Hatay olmak üzere deprem bölgesine 5 tır yardım malzemesi, 3 arama kurtarma aracı, 2 kepçe, 1 kamyon, 10 bin kişilik aşevi ile 35 arama kurtarma personeli dualarla uğurlandı.

Belediyesi önünde düzenlenen törende bir konuşma yapan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “6 Şubat sabahı ülke olarak çok kara bir güne uyandık. İçimiz dağlandı, yüreğimiz parçalandı. Eminim hepimiz enkaz altında kalan tüm canlarımızı tırnaklarımızla kazıyıp kurtarmak istedik. Soğukta aç susuz bekleyen deprem mağduru kardeşlerimizi sarıp sarmalamak istedik, biliyorum. Bizde bu amaçla tüm imkanlarımızı seferber ettik. Yardım kampanyamızın başladığı andan itibaren sizlerde desteğinizi esirgemediniz. Sizlerin de desteğiyle, 5 Tır yardım malzemesi, 3 arama kurtarma aracı, 2 Kepçe, 1 kamyon, 10 Bin kişilik günlük sıcak çorba verebilecek Aşevi ve 35 arama kurtarma personelimizi, Afşin, Elbistan, Pazarcık, Hatay başta olmak üzere gönderdik” dedi.

Bugünü hiçbir zaman unutmayacağız diyen Başkan Abdulkadir Şahiner, “Acımız çok taze. Ülke olarak yaralarımızı hep birlikte saracağız. Kampanyamız devam ediyor sevgili dostlarım, dualarımızın yanı sıra elimizden geleni yapmaya devam edelim” ifadelerini kullandı.