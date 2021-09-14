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Denetimli serbestlik müdüründen örnek davranış

Çorum’un Sungurlu ilçesinde Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Öztürk ve personeli tarafından şehit kabirleri temizlendi.

ÇORUM 14.09.2021, 16:50
Denetimli serbestlik müdüründen örnek davranış

Çorum’un Sungurlu ilçesinde Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Öztürk ve personeli tarafından şehit kabirleri temizlendi.

Sungurlu’ya yeni atanan Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Öztürk, personeli ile birlikte örnek bir davranışa imza attı. Personeli ile bu vatan için canını veren Sungurlu’nun yiğit evlatlarının mezarlarını ziyaret eden Öztürk, temizlik ve çevre düzenlemesi yaptı.

Daha sonra Sungurlu Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğini ziyaret eden Öztürk, dernek başkanı Seyfi Keyvanoğlu ile bir süre görüştü. Keyvanoğlu, yeni atanan Mesut Öztürk’e yeni görevinde başarılar dileyerek, örnek davranıştan dolayı Öztürk ve ekibine teşekkür etti.

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