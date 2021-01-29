Denetimler etkisini gösterdi harita tamamen yeşile döndü

Çorum’un Sungurlu ilçesinde korona virüs nedeni ile yapılan denetim ve kısıtlamalar etkisini gösterdi. İlçede vaka sayısı önemli ölçüde azaldı, virüs haritası ise tamamen yeşile döndü.

Ülkemizde Eylül ayı ile birlikte korona virüs vaka sayılarında yeniden yükseliş yaşanırken, Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiye kararlarıyla yeni tedbirler hayata geçirildi. Özellikle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla önüne geçilmesi planlanan vaka sayısı, yeni yılla birlikte Sungurlu’da da düşüşe geçti. Sağlık Bakanlığının HES uygulamasında kent haritası kırmızıdan yeniden yeşile döndüğü görüldü.