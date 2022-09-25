Dayıncık köy cami ibadete açıldı

Çorum’un Sungurlu İlçesi’ne bağlı Dayıncık Köyü’nde, hayırsever vatandaşlar tarafından yapılan cami ibadete açıldı.

Dayıncık köyüne giderek cami açılışına katılan İlçe kaymakamı Fatih Görmüş, yeni caminin son derece güzel olduğunu, 14 ay gibi kısa bir sürede tamamlandığını belirterek, caminin yapımı aşamasında emeği geçen hayırseverler ve köy muhtarına teşekkür etti. İbadete açılan camiyi inceleyen Kaymakam Görmüş, hayırlı olması temennisinde bulundu.