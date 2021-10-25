Cumhuriyet kupası genç kızlar voleybol turnuvası sona erdi

Çorum’un Sungurlu İlçesi’nde, Milli Eğitim ile Sungurlu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet’in ilanının 98. yılında düzenlenen liseler arası genç kızlar voleybol cumhuriyet Kupası tamamlandı. Turnuvada Haydar Öztaş Anadolu Lisesi şampiyon oldu.

Cumhuriyet ilanının 98. yılını kutlamaları çerçevesinde Mahmut Atalay spor salonunda oynanan Cumhuriyet Kupası sona erdi. Turnuvada Haydar Öztaş Anadolu Lisesi birinci olurken, Sungurlu Anadolu Lisesi ikinci, Toki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü ve Şehit Akif Kapaklı Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ise dördüncü oldu.

Final karşılaşmasından sonra düzenlenen ödül törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, Sungurlu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Aktaş, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yalçın Akkaya, Beden Eğitim Öğretmeni ve öğrenciler katıldı.

Dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verilirken İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, Cumhuriyet Kupası voleybol turnuvasına katılan tüm takımları tebrik etti.