Çorum’un tarihi mirası yeniden canlandırılıyor

Çorum Belediyesi tarafından başlatılan bir proje ile kentin tarihi miras yeniden canlandırılacak. Çorum’lu metal sanatçısı Hasan Tuluk’un danışmanlığında sürdürülen çalışmalar Gazipaşa Sokak’ta devam ediyor.

Çorum’un tarihi ve kültürü ile çok köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Bu köklü tarihin bugüne yansıtılması için belediye olarak önemli çalışmalar yapıyoruz. Gazipaşa Sokak’ta başlattığımız yitik mirası canlandırma projesi de çok önemsediğimiz çalışmalarımızdan biri. Mahallelerin Türk kültüründe ve Osmanlı şehirlerinde sadece barınma mekanı olan yerler olmadığını, mahallelerin birlikte yaşamanın, üretmenin ve paylaşmanın yuvaları olduğunu biliyoruz. Bu amaçla köklü kültürümüzün birer yansıması olan tarihi sokak çeşmelerini, soku, arsana, çamaşır taşı gibi kültürümüzde önemli yeri bulunan ögeleri Gazipaşa Sokak’ta yeniden canlandırıyoruz.” dedi.

Belediye Başkanı Aşgın, "Kültürümüzde sokak çeşmeleri, sosyal hayatın ayrılmaz parçasıdır. Bilgi değiş tokuşu çeşme başlarında yapılırdı. Çamaşır taşı ya da bir diğer ismiyle tekne taşı ailenin kadın üyeleri için meşakkatli ev işlerinin değişmez odağını oluşturuyordu. Soku ve arsana, mahalle sakinlerinin ortak ihtiyaçlarını imece usulü giderdiği, insanların bir araya gelme mekanları idi. Burada başlattığımız çalışmamız tamamlandığında yitik tarihi mirası yeniden canlandırmış olacağız." şeklinde konuştu.

Gazipaşa Sokak’ta devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, projeye verdiği destekler nedeniyle emekli öğretmen Hasan Tuluk’a teşekkür etti.