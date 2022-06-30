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Çorum’un sıfır atık elçileri Polonya’da
Çorum’dan “Sıfır Atık Okullar” projesi ile Polonya’ya giden elçiler, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın selamını Polonya Cieszyn Belediye yönetimine iletti.
ÇORUM 30.06.2022, 18:19
Çorum’dan “Sıfır Atık Okullar” projesi ile Polonya’ya giden elçiler, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın selamını Polonya Cieszyn Belediye yönetimine iletti.
Polonya koordinatörlüğünde, Türkiye, Romanya ve Portekiz’in ortaklığında başlayan "Sıfır Atık Okullar" Projesi çerçevesinde Polonya’da yapılan açılış toplantısına katılan Mehmetçik Anadolu Lisesi proje öğretmenleri Cieszyn Belediye Başkanını ziyaret ederek Çorum’daki sıfır atık çalışmaları hakkında bilgiler verdi.
Ziyarette proje öğretmenleri Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın sıfır atık hediyelerini, Cieszyn Belediye yöneticilerine takdim ettiler.