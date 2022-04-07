Çorum’un ilk kadın dergisi “İlvanlım” çıktı

Şehir Defteri, Genç Kadeş gibi dergilerle Çorum’da kültür sanata yön veren Çorum Belediyesi, sanata verdiği değeri kadın dergisi “İlvanlım” ile zirveye taşıdı.

Çorum’da kültür sanatın lokomotifliğini üstlenen Çorum Belediyesi, çeşitli kültür sanat etkinliklerinin yanı sıra basılı mecralarda da şehrin kültürel hafızasına değer katmaya devam ediyor. Şehir Defteri dergisinin beklentilerin üzerinde karşılık bulduğunu belirten Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Göreve geldiğimizde aylık olarak belediye faaliyetlerinin yer aldığı bültenler basılıyor ve dağıtılıyordu. Bülten yerine şehrimizin kültür-sanatına katkı sunması için Şehir Defteri dergisini çıkartmaya karar verdik. Dergimizin içeriğini oluştururken de şehrimizin önde gelen okuryazar ve sanatçılarını bu dergide buluşturalım istedik. Müthiş bir karşılık buldu. Sonra gençlerimize yönelik olan Genç Kadeş dergimizi çıkarttık. Bunun da içeriğini gençler ve gençlere yönelik çalışmalarla oluşturuyoruz. Bir de istedik ki hanım kardeşlerimizin bakış açısıyla şekillenen, güzelleşen bir dergi çıkartalım. Dergimize hem içerik olarak katkı sunanlar hem de dergimizi okuyan kadınlar burada kendilerini bulsun. Adını da ‘İlvanlım’ koyarak çok güzel bir kadın dergisinin ilk sayısını çıkarttık. Hanım kardeşlerimize ve şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Puduhepa’dan İlvanlım’a

Bugün yaşadığımız coğrafyada binlerce yıl önce kadına verilen değerin göstergesi kabul edilen Puduhepa gerçeği olduğunu hatırlatan Başkan Aşgın,“Biz kadına değer veren bir kültürün mirasçılarıyız. Tarihin ilk yazılı barış antlaşması olan ve altında dönemin Hitit Kraliçesi Puduhepa’nın imzası da bulunan Kadeş Barış Antlaşması’nın imzalandığı coğrafyayız. Türklüğümüzden de kaynaklı olarak kadına doğuran, koruyan güçlü bir ana misyonu yüklemişiz. Dinimizde de kadına verilen önem çeşitli ayet ve hadislerle sabit. Belediye olarak bu bilinçle her mahallemizde kadınlara yönelik hizmet veren Kadın Kültür Merkezlerimizde binlerce hanım kardeşlerimiz çeşitli kişisel gelişim ve meslek edindirme kurslarımıza katılıyor. Buralardan edindikleri kazanımlar sayesinde ekonomik ve sosyal hayatta daha fazla yer buluyorlar. Hanım kardeşlerimiz, İlvanlım kadın dergisiyle de kültürel hayatta kendilerini daha fazla ifade edecekler” diye konuştu.

Aşgın, İlvanlım kadın dergisine katkı sunmaları için kadınlara çağrıda bulundu.