Çorumlu obası gençlik kampı’na birincilik ödülü

Çorum Belediyesi’nin geçtiğimiz günlerde hizmete sunduğu Çorumlu obası gençlik kampı, AK Parti Genel Merkezi’nin 128 Belediye ve 283 proje arasından birinci seçildi.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafında düzenlenen, ’Gençlik ve Yerel Yönetimler’ konulu yarışmada, Gençlik hizmetlerine yönelik fiziki belediyecilik yatırımları alanında Çorumlu obası gençlik kampı birincilik ödülüne layık görüldü. Ödülü Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Çankaya Millet Bahçesinde düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ”Belediyelerimiz hayata geçirdikleri birçok proje ile gençlerin yanlarında olduklarını gösterdiler. Belediye Başkanlarımız gençlerimizin hayallerine ulaşmaları için her türlü desteği veriyor. Festivalimize destek veren ve ödül alan belediyelerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Ödül töreninin ardından bir açıklama yapan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Algın, "Türkiye’de gençliğe en çok önem veren belediye Çorum belediyesidir. Aldığımız bu ödül de bunun en önemli ispatıdır. Ödülümüzü gençliğe değer veren belediyecilik anlayışının mimarı olan Cumhurbaşkanımız elinden almak da bizim için ayrı bir gurur ve onur olmuştur" şeklinde konuştu.