Çorumlu kadınlar depremzedeler için tek yürek oldu

Çorum’da kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü anlamlı bir etkinlikle kutladı. Kadınlar depremzedeler için tek yürek olurken “Kardeşlik Çarşısı” kurdu. Buradan elde edilen gelir depremzedelere verilecek.

Çorum Belediyesi’nin öncülüğünde Hürriyet Meydanı’nda kadınlar tarafından depremzedeler için “Kardeşlik Çarşısı” açıldı. Kıyafet, gıda ve el işi ürünlerinden oluşan çarşı 3 gün boyunca 11.00 ile 18.00 saatleri arasında açık olacak. Çarşı’dan elde edilen gelirler depremzedelere ulaşacak. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum halkının depremin ilk anından itibaren her türlü desteği verdiğini hatırlatarak, “Çorumlular el ve gönül birliği ile seferber oldu. 160 civarında tır ve kamyonu kendi elleriyle yükleyerek deprem bölgesine gönderdiler. Afet bölgesine yardımlar devam ediyor” dedi.

Çorum’da ev hanımları, kadın kültür merkezleri ve sivil toplum örgütlerinin desteğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde anlamlı bir etkinliğin gerçekleştiğini dile getiren Başkan Aşgın, “Depremzedeler için Hürriyet Meydanı’nda iyilik hareketi başlattık. Evlerde ve kadın kültür merkezlerinde üretilen ürünler kardeşlik çarşısında depremzedeler yararına satışa çıkarıldı. Çorum halkımızdan bu çarşıya ürün getirerek veya satın alarak destek olmaya davet ediyorum. Çarşımız 3 gün boyunca saat 11.00 ile 18.00 saatleri arasında açık olacak. Tüm hemşerilerimizi bu iyilik hareketine destek vermeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı. Başkan Aşgın, çarşıya katkı veren kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı ve kadınlara karanfil hediye etti.