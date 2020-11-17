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Çoruminia’nın surları yükseliyor

Çorum Belediyesi tarafından yapımına başlanan Çoruminia’da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Millet Bahçesi içerisinde Hıdırlık Camii yanındaki çalışmaları yerinde inceleyerek firma yetkililerinden bilgiler aldı.

ÇORUM 17.11.2020, 17:12
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Çoruminia’nın surları yükseliyor

Çorum Belediyesi tarafından yapımına başlanan Çoruminia’da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Millet Bahçesi içerisinde Hıdırlık Camii yanındaki çalışmaları yerinde inceleyerek firma yetkililerinden bilgiler aldı.

Projede yer alacak minyatürlerin tarihi Hitit surlarıyla çevrili olacağını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çoruminia’nın seçim dönemi taahhüt ettikleri projelerden biri olduğunu kaydetti.

Çoruminia’da 26 tarihi mekanın minyatürünün yer alacağını ve bu minyatürlerin Çorum’un tarihini ve kültürünü yansıtacak eserler olduğunu belirten Aşgın, “Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) hibe desteğinden de faydalandığımız Çoruminia, tamamladığında şehrimizin tanıtımına ve turizmine önemli katkılar sağlayacaktır. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah, içerisindeki minyatürlerle birlikte projemizi tamamlayıp hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız.” dedi.
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