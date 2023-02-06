Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğündeki deprem sonrası Çorum’dan bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17’de 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çok sayıda ilde hissedilen ve can kayıplarının yanı sıra büyük hasara neden olan deprem nedeniyle Çorum’dan deprem bölgesine sağlık ekipleri sevk edildi. Çorum Sağlık Müdürlüğüne bağlı 50 kişilik ekip, 10 ambulans ve 5 UMKE aracı ile sabahın ilk ışıklarıyla yola çıktı.

112’den vatandaşlara çağrı

Deprem bölgesine sağlık ekiplerinin gönderilmesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü vatandaşları uyardı.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Değerli vatandaşlarımız ambulanslarımızın bir kısmı deprem bölgesine destek için gönderildiğinden dolayı mevcut ambulans sayısı azalmıştır. Hafif rahatsızlığı olan kişilerin, hastaneye gidebilecek durumda olanlar kendi imkanlarıyla gitmeleri ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü’nü meşgul etmemelerini önemle rica ederiz"