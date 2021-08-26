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Çorum’daki tarihi çeşmelerden sular yeniden akmaya başladı

Çorum Belediyesi, şehre bir asırdan fazla tanıklık eden tarihi sokak çeşmelerini restore ederek şehrin kültür hayatına tekrardan kazandırdı.

ÇORUM 26.08.2021, 18:56
Çorum’daki tarihi çeşmelerden sular yeniden akmaya başladı

Çorum Belediyesi, şehre bir asırdan fazla tanıklık eden tarihi sokak çeşmelerini restore ederek şehrin kültür hayatına tekrardan kazandırdı.

Çorum’un turizmine katkı sağlayacak projeleri tek tek hayata geçirdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Kültür Yolu Projesinin önemli ayağından biri de tarihi sokak çeşmelerinin restorasyon çalışması. Bazıları bir asırdan fazla bu şehrin kültür hayatına şahitlik eden bu çeşmelerimizin atıl vaziyette kalmalarına gönlümüz razı olmadı. 7 tarihi çeşmemizin çatı örtülerini yenileyerek, yüzeylerdeki eksikleri aslına uygun olarak yaptık. Alt kısımlarındaki taş yüzeyleri kumlama yöntemi ile temizleyip üst yüzey kısımları aslına uygun şekilde sıvamasını tamamladık. Şu an itibariyle tarihi sokak çeşmelerimizden sular yeniden akmaya başladı. Hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.

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