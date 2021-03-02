Çorum’daki okullarda yüz yüze eğitim sevinci

Yeni normalleşme kapsamında orta risk grubunda yer alan Çorum’da yüz yüze eğitim başlarken, okullarına kavuşan öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısının ardından açıkladığı yeni normalleşme adımları kapsamında orta risk grubunda yer alan Çorum’da bugün yüz yüze eğitim başladı.

Nöbetçi öğretmenlerin gözetiminde sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak teneffüse çıkan öğrenciler okula ve arkadaşlarına kavuşmanın sevincini yaşadı.

İskilip Akşemseddin Anadolu Lisesi Müdürü Mutlu Sadık Fidan, uzun bir ayrılık dönemi yaşadıklarını ama bu süreçte uzaktan eğitim yoluyla idareci, öğretmen, öğrenci ve veli ilişkisini hiç koparmadıklarını, uzaktan eğitim sürecinde öğrenci velilerinin en büyük destekçileri olduğunu söyledi. Fidan, uzaktan eğitim sürecinde fedakarca çalışan öğretmenlere teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu ise, öğrencilere maske, mesafe ve hijyen altın kurallarına uymaları çağrısında bulundu. Öğrencilerden sınıflarda sosyal mesafeyi koruyarak oturmalarını ve el temizliklerine dikkat etmelerini isteyen Atcıoğlu, ayrıca normal hayata dönülmesi konusunda toplumun her kesimine büyük sorumluluk düştüğünü ve dikkatli davranılması gerektiğini kaydetti.