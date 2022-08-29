Çorum’daki ibadethaneler gül suyu ile temizleniyor

Çorum Belediyesi, cami, mescit, Kur’an kursları, park bahçelerdeki mescitler, türbelerin temizliğini yıl boyu sürdürüyor. Belirli aralıklarla yapılan temizliklerle ibadethaneler gül kokularıyla yıkanıyor.

Çorum genelindeki cami, mescit, Kur’an kursları ve türbelerin temizliğini Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerle yıl boyu sürdürdüklerini ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yaptıkları çalışmalarla Çorum halkının duasına talip olduklarını vurguladı.

Başkan Aşgın, “Temizlikte adından sıkça söz ettiren şehrimizin ibadethanelerinin de tertemiz olması için çalışıyoruz. Cami, mescit, Kur’an kursu, türbe gibi toplamda 162 yeri temizliyoruz” dedi.