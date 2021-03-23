Çorum’da yüz yüze eğitime ara verme yetkisi Milli Eğitim Müdürlüğüne verildi

Çorum’da korona virüs tedbirleri kapsamında vaka artışı görülen okullarda yüz yüze eğitime ara verme yetkisi İl Milli Eğitim Müdürlüğüne verildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında toplandı. Toplantıda korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar değerlendirildi. İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısında yüz yüze eğitim öğretime başlayan ancak vaka sayılarında hızlı artış olduğu gözlenen okullarda salgının yayılımının azaltılması, öğrenci, öğretmen ve buna bağlı olarak halk sağlığının korunması amacıyla yüz yüze eğitime ara verilmesi, uzaktan eğitime geçilmesi konusunda gerekli kararları almak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yetki verildi.