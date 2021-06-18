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Çorum’da yılın ilk ürünü satışa sunuldu

Çorum, Ticaret Borsası’nda 2021 yılı hububat sezonu başladı.

ÇORUM 18.06.2021, 16:29
Çorum’da yılın ilk ürünü satışa sunuldu

Çorum, Ticaret Borsası’nda 2021 yılı hububat sezonu başladı.

2021 hasat sezonunun ilk ürünü Ticaret Borsası’na satışa sunuldu. Osmancık ilçesine bağlı Kargı köyünden Nurettin Kara’ya ait 8 ton arpa 2,544 TL’ye Ünal Yem tarafından satın alındı.

Borsaya yılın ilk ürünü getiren çiftçi Nurettin Kaya, dönüm başına 266 kilo ürün aldığını belirterek, “Yaşanan kuraklık nedeniyle önceki yıllara göre verimde düşüş var. Arazimiz verimli ve sulu tarım yapmamıza rağmen rekolte de yüzde 50 düşüş yaşandı” dedi.

Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat ise 2021-2021 hasat sezonunun hayırlı, uğurlu ve bereketli olması temennisinde bulunarak, “İl genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle ürün rekoltesine yansıdığını” ifade etti.

Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat ve Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, borsaya yılın ilk ürünü getiren Nurettin Kaya’yı tebrik ettiler.
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