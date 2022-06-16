Çorum’da yılın ilk buğdayı satışa sunuldu

Çorum Ticaret Borsası’nda yılın ilk buğdayı satışa sunuldu.

Tozluburun köyünden Abdurrahman Kavaklı’ya ait 4 ton buğday, 6 bin 500 TL’ye satın alındı.

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, yılın ilk arpa ve buğdayının satışa sunulmasıyla birlikte hububat sezonunun açıldığını hatırlatarak, 2021-2022 hasat sezonunun hayırlı, uğurlu ve bereketli olması temennisinde bulundu. Özkubat, bu yılki yağışlar nedeniyle ürün rekoltesinde verim beklediklerini ifade etti.

Özkubat açıklamasının ardından Toprak Mahsulleri Ofisi Çorum Şube Müdürü Turan Ekmekci, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan ve TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San. ve Tic. A.Ş. Çorum Şube Müdürü Baki Güngör ile birlikte, borsaya yılın ilk buğday ürününü getiren Abdurrahman Kavaklı’ya hediye verdiler.