Çorum’da yeşilin hakim olduğu, depreme dayanıklı modern yaşam alanı oluşturulacak

Çorum Belediyesi tarafından yeşilin hakim olduğu, ticarethaneler, konut alanları ve sosyal donatılarıyla cazibe merkezine dönüşecek çimento fabrikası arazisi için artık son dokunuşlar yapılıyor. Çorum’a silüet kazandıracak projenin mastır planına katkıda bulunmak üzere dünyaca ünlü Alman şehir planlama şirketi AS+P yetkilileri Çorum Belediyesi’nin daveti üzerine kente geldi.

SİMPAŞ Holding sahibi Avni Çelik’in önerisi ile dünyaca ünlü Alman şehir planlama firması AS+P (Albert Speer + Partner GmbH) ile temasa geçen Başkan Aşgın, firmanın yetkililerini Çorum’a davet etti. Firmanın genel müdürü, şehir plancısı ve kentsel tasarım mimarı Friedbert Greif, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve teknik heyetle çimento fabrikası arazisinin mastır planıyla ilgili istişarelerde bulundu.

’Yeşilin hakim olduğu, depreme dayanıklı yaşam alanı’

Çimento fabrikası alanı kentsel tasarımıyla ilgili firma yetkililerine bilgi veren Başkan Aşgın, içerisinde konut alanları, ticari alanlar, turizm alanı ve sosyal donatılarla, ormanın korunduğu ve yeşilin hakim olduğu, depreme dayanıklı konutların yer alacağı modern bir yaşam alanı oluşturmayı hedeflediklerini dile getirdi. Bilgilendirme toplantısının ardından AS+P firması genel müdürü Friedbert Greif, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile birlikte çimento fabrikası arazisini gezerek yerinde incelemelerde bulundu.

’Kültürel ve tarihi özellikler ön planda tutulacak’

Çimento arazisinin planlamasında Çorum’un kültürel ve tarihi özelliklerinin yansıtılması hedefleniyor. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, planlamanın Çorum kültürünün izlerini taşıyacak bir mimari anlayışla yapılabilmesi amacıyla firma yetkililerini şehrimizin tarihi ve kültürel yerlerini de gezdirdi. Heyet, tarihi belediye binası, Veli Paşa Hanı, Çöplü Arastası, Dikiciler Arastası ve Çorum Müzesi’nde de incelemelerde bulundu. Genel Müdürü Friedbert Greif, yıkılan çimento fabrikası arazisinin Çorum için güzel bir yaşam alanı olabileceğini ve firma olarak da kendilerinin bu projede yer almak istediklerini ifade etti. Friedbert Greif, teknik çalışmalar ve geniş çaplı inceleme yapmak için önümüzdeki ay içerisinde bir heyetle Çorum’a tekrar geleceklerini söyledi.

’Yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacak’

Her türlü detayın düşünüleceği bir projelendirme çalışmasında artık sona yaklaştıklarını dile getiren Başkan Aşgın “İçerisinde konuttan sosyal donatı alanlarına, yeşil alanlara, kamu alanlarına, ticarethanelerine kadar birçok yönüyle düşünülerek hazırlanan projeyi yakın zamanda tüm hemşerilerimizle paylaşacağız” dedi.