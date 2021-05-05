Çorum’da yaprak biti ile müdahale erken başladı

Çorum’da belediye, yaprak biti ile mücadeleyi erkenden başlattı. Mücadele çalışmalarına gece geç saatlerde başlayan belediye ekipleri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için sabahın erken saatlerine kadar titizlikle çalışıyor.

Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde kurulan yaprak biti ile mücadele ekibi, çalışmalarına sistemli ve programlı bir şekilde hız kesmeden devam ediyor. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte yaprak biti ile mücadele çalışmalarını başlatan ekipler 15 mahalledeki park, yeşil alan, caddelerde bulunan ağaç ve süs bitkilerine yaprak biti ile mücadele kapsamında solüsyon uygulama işlemi yapıyor. 3 ayrı ekiple yürütülen çalışmalar geç saatlerde başlayıp sabahın erken saatlerine kadar devam ediyor. Ekipler, yaz boyunca yaprak biti ile mücadeleye devam edecek.

Mücadele ile bitkiler üzerlerindeki asalak yaşayan zararlı yaprak bitlerinden kurtularak daha sağlıklı olacak. Bu sayede de park ve yeşil alanlar daha gür, daha canlı hale gelecek.