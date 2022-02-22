Çorum’da yapımı süren ’Tarihi Kültür Yolu’ gün sayıyor

Kentin tarih, kültür ve turizmine yönelik önemli çalışmaları hayata geçiren Çorum Belediyesi, ’Tarihi Kültür Yolu’ projesini büyük bir hızla sürdürüyor.

Kültürel kimliğin korunması, estetik sokak mimarisinin ortaya çıkartılması ve tarihi Çorum Sokağı’nın günümüze taşınması için Çorum Belediyesi tarafından hazırlanan Tarihi Çorum Sokağı Projesi’nde çalışmalar devam ediyor. Çorum Kalesi ile Ulu Cami’yi kültür yoluyla buluşturmayı amaçladıklarını belirten Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, çalışmalarda sona yaklaştıklarını bildirdi. Veli Paşa Konağı, Veli Paşa Camisi ile Abbasoğlu Konağı’nın bulunduğu 300 metrelik kısımda çalışmaların devam ettiğini dile getiren Başkan Aşgın, “Öncelikle kaldırımları tarihi görünümüne kavuşturuyoruz. Ardından yolu Arnavut kaldırımlarıyla tarihi bir yol haline getirerek aydınlatmalarını yapacağız. Şeyh Eyüp Sokak, önümüzdeki birkaç ay içerisinde tarihi görünümüne kavuşmuş olacak. Ulucami önündeki tarihi meydanla kaleyi kültür yolu vasıtasıyla birleştirmiş olacağız. Birinci etap bu şekilde tamamlanmış olacak” dedi.

Yakın bir zamanda İkiz Konaklar’ın ihalesinin de yapılacağını kaydeden Başkan Aşgın, “İkiz Konaklar’da yöresel kahvaltı ikramı sunumu yapılacağı tesiste bir de butik otel yer alacak. Veli Paşa Cami yanındaki Zafer İlkokulu’nun yıkımı da tamamlandı. Yeni Zafer İlkokulu da tarihi bir görünümle inşa edilecek. İhalesi ve yer teslimi yapılan yeni okul binası tamamlandığında tarihi görünümüyle kültür yolu üzerinde hizmet verecek. Böylece bir tarafta İkiz Konaklar bir tarafta Abbasoğu Konağı, Veli Paşa Konağı, Veli Paşa Camisi ve Zafer Okulu ile belediye binasına kadar devam eden Tarihi Kültür Yolu’nu tamamlamış olacağız” şeklinde konuştu.

Şeyh Eyüp Sokak’taki esnafa da teşekkür eden Belediye Başkan Aşgın, “Esnafımızla beraber istişare içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tarihi Kültür Yolu’nu birkaç ay içerisinde tamamlayarak esnafımızın ve kent halkının hizmetine sunmuş olacağız” ifadelerini kullandı.