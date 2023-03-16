Çorum’da yapılan şok uygulamalarda aranan 27 şahıs yakalandı

Çorum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından yapılan şok uygulamalarda, 27 aranan şahıs yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 6-13 Mart tarihleri arasında yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar sonucunda haklarında çeşitli suçlardan arama ve kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 27 kişi yakalanarak, haklarında adli işlem başlatıldı.

942 kişinin GBT kontrolünün yapıldığı uygulamalarda 5’i adet tabanca, 4’ü tüfek olmak üzere toplam 9 adet silah ele geçirilirken, 82 araç kontrol edildi, çalıntı bir araç ele geçirildi.