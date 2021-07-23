banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Pegasus uygulaması nedir? Nasıl bulaşıyor?
Pegasus uygulaması nedir? Nasıl bulaşıyor?
Kaşıkçı davası savcısı da Pegasus ile izlenmiş!
Kaşıkçı davası savcısı da Pegasus ile izlenmiş!
Özbekistan’ın Bağımsızlığının 30’uncu Yıldönümü Kutlanıyor…
Özbekistan’ın Bağımsızlığının 30’uncu Yıldönümü Kutlanıyor…
Otomotiv devi 3 fabrikasını kapattı
Otomotiv devi 3 fabrikasını kapattı

Çorum’da yangın 1 ev ve samanlık yandı

Çorum’un Mecitözü ilçesinde çıkan yangında 1 ev ve samanlık yandı.

ÇORUM 23.07.2021, 01:33
Çorum’da yangın 1 ev ve samanlık yandı
banner502

Çorum’un Mecitözü ilçesinde çıkan yangında 1 ev ve samanlık yandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Geykoca Köyün’de bir evin samanlık kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler samanlığın yan tarafında bulunan eve de sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine Mecitözü ve Çorum Belediyesi’ne ait çok sayıda itfaiye köye sevk edildi. Alevlere teslim olan saman balyaları zaman zaman itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın samanlıkta ve yaşlı bir çifte ait olduğu öğrenilen evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Yorumlar (0)
22°
parçalı az bulutlu
banner501