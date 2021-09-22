Çorum’da uyuşturucu ile mücadele çalışmaları

Çorum’da narkotimlerinden zehir tacirlerine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Narkotimler tarafından uyuşturucu madde temin etmeye çalıştığı tespit edilen bir şahıs ile ilgili yapılan araştırmalarda; bir araç içerisinde 3 şahıs yakalandı. Şahıslar ve araçta yapılan aramada 1 adet bıçak, 16 adet ekstazi hap, 27 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. 2 şüpheli şahıs hakkında “TCK. 191 Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak” suçundan işlem yapılarak ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, 1 şüpheli hakkında ise “TCK 188 Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti” suçundan işlem yapılarak, sevk edildiği Adli makamlarca “Adli Kontrol Tedbiri” ile serbest bırakıldı.

Ayrıca narkotik polisleri tarafından bir şüpheli şahısın yapılan üst aramasında ise üzerinde 1,41 gram bonzai maddesi ele geçirilirken şüpheli hakkında “TCK 191 Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak” suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Kent merkezinde şüphe üzerine yakalanan bir araç içerisinde yapılan aramalarda iki parça halinde 2,41 gram metamfetamin maddesi, 3 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp) ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında “TCK 191 Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak” suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı.