Çorum’da tutuklu ve hükümlüler için kitap bağışı kampanyası başlatıldı

Ceza ve infaz kurumlarındaki kütüphaneleri zenginleştirmek, hükümlü ve tutukların daha çok kitaba erişerek okuma alışkanlarına katkıda bulunarak, kendilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla kitap bağışı kampanyası başlatıldı.

Çorum’da Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen proje çerçevesinde, Çorum ve İskilip Adliye saraylarının yanı sıra, kentteki bir AVM’de kitap bağışları için stant açıldı. Kampanyaya ilk bağış ise Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Öztürk ve Baro Başkanı Avukat Turan Kalıpçı tarafından yapıldı.

Kitap bağış kampanyasının bir ay boyunca devam edeceğini belirten Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, "Temel amacımız infaz kurumlarının cezaların infaz edildiği, kişilerin belirli bir yere kapatıldığı ve belirli bir süre tutulduğu yerler değil. İnfazların temel amacı ceza infaz kurumlarında kalan kişilerin tekrar topluma kazandırılmasıdır. Bunun için de Bakanlığımızın birçok etkinliği ve birçok eğitim programı var. Bu eğitimler Çorum L Tipi Cezaevinde olduğu gibi tüm infaz kurumlarında veriliyor. Hükümlülerin okuma-yazma öğreniminden meslek öğrenmesine kadar birçok alanda bu faaliyetler devam ediyor" dedi.

Ceza infaz kurumlarında hükümlülerin faydalanabileceği kütüphanelerin bulunduğunu ve bu kütüphanelerin yeterli donanıma sahip olduğunu vurgulayan Başsavcı Bektaş, "Bakanlığımız ve sivil toplum kuruluşlarımız bu konuda büyük destek veriyor. Okumanın, öğrenmenin sonu yok. Kütüphanelerimizin zenginleştirilmesi amacıyla bakanlığımız son iki yıldır kitap bağışı kampanyaları düzenliyor. Biz de bunun için buradayız. Yaklaşık bir ay adliye sarayımız ve AVM’de açılacak olan standımızda kampanyamız devam edecek. Çorumlu vatandaşlarımızı ve sivil toplum kuruluşlarımızı kampanyaya destek olmaları için çağrıda bulunuyoruz" şeklinde konuştu.