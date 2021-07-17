banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Mustafa Sarıgül kongrede rahatsızlandı
Mustafa Sarıgül kongrede rahatsızlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kara para' genelgesi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kara para' genelgesi!
2021 yılının ilk yarısında 552 bin 810 adet konut satıldı
2021 yılının ilk yarısında 552 bin 810 adet konut satıldı
Halk Ekmek’e yüzde 25 zam
Halk Ekmek’e yüzde 25 zam

Çorum’da termometreler 40 dereceyi gösterdi

Çorum’un Sungurlu ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde hissedilen sıcaklık vatandaşları bunalttı. Dışarı çıkanlar gölgelik alanlara sığınmaya çalışırken, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan termometre saat 15.00 itibarıyla 40 dereceyi gösterdi.

ÇORUM 17.07.2021, 17:43
Çorum’da termometreler 40 dereceyi gösterdi
banner502

Çorum’un Sungurlu ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde hissedilen sıcaklık vatandaşları bunalttı. Dışarı çıkanlar gölgelik alanlara sığınmaya çalışırken, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan termometre saat 15.00 itibarıyla 40 dereceyi gösterdi.

Mevsim normallerinin yaklaşık 8 derece üzerinde seyreden ve sürmesi tahmin edilen sıcak hava Sungurluluları bunaltıyor. Havanın bu kadar sıcak olacağını bilmeden dışarı çıkan vatandaşlar gölgelik alanlara sığınmaya çalıştı. Parklara akın eden vatandaşların kimileri banklarda oturmayı, kimi gölgeliklerde uyumayı tercih etti.

İnsanlar giysileriyle başlarını örterek güneşten korunmaya çalıştı. Sıcak hava nedeniyle su satışları arttı. Cadde üzerindeki termometre saat 15.00 itibariyle 40 dereceyi gösterdi.
Yorumlar (0)
28°
açık
banner501