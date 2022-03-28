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Çorum’da süne ile mücadele çerçevesinde 7 bin 300 dut fidanı dağıtıldı

Çorum’da süne ile mücadele çalışmaları çerçevesinde 7 bin 300 adet dut fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.

ÇORUM 28.03.2022, 17:04
Çorum’da süne ile mücadele çerçevesinde 7 bin 300 dut fidanı dağıtıldı

Çorum’da süne ile mücadele çalışmaları çerçevesinde 7 bin 300 adet dut fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.

Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, 2018 yılında göreve geldiklerin çiftçilerin ürünlerinin değerinde alımının yapılmadığını belirterek isyan ettiğini ifade ederek, “Polatlı Borsası ile Çorum Ticaret Borsası arasında ortalama yüzde 30 fiyat farkı vardı. Bunun nedenlerini araştırırken Çorum’daki buğdayların süneli olduğunu gördük. Süne ile mücadele etmemiz gerektiğine inandık. Bu çerçevede süne ile mücadele çalışması başlattık. Çorum Valiliği koordinesinde İl Tarım ve orman Müdürlüğü, Ziraat Odası ile birlikte yaptığımız ortak çalışma ile sünenin yoğun olduğu bölgeleri tespit ederek keklik salımı programına başladık. 2020 yılında da keklik salımının yanı sıra fidan dağıtımına başladık. Polatlı Borsamızla 2018 yılında olan fiyat farkı bugün ortadan kalkarken Çorum Ticaret Borsası’nda ürünler yüzde 1.5 oranında pahalı satılmaktadır. Bunun nedeni de göreve geldiğimizde 5.4 olan süre oranı bugün 1.3’e düşmüştür” dedi.

Kaliteli ürün üretmenin önemine dikkat çeken Özkubat, “Kaliteli üretim için gereken her şeyi yapacağız. Borsamızda kaliteli ürün satışının yapılmasını istiyoruz. Süne ile mücadele çalışmaları çerçevesinde kırsalda köylülerimizi bilgilendirdik. 2021 yılında borsamızda 360 bin ton buğday tescili yapılmış. Bugün 200 milyon liraya yakın Çorumlu çiftçilerimize katma değer sağlandı. Bu paranın Çorum ekonomisine büyük katkılar sağladığına inanıyorum. Bu proje hepimizin projesi. Biz sadece ilaçla değil organik olarak süne ile mücadele etmek istiyoruz. Bu sadece dut ağacı dikmek değil. Bu uzun vadede süne ile mücadele etme programıdır. Tek endişem bu yıl kar yağışı fazla oldu. Bu nedenle kekliklerin yaşam alanları kısıtlandı. Yoğun kar yağışı nedeniyle meşe ağaçlarının altındaki sünelere ulaşamamış olabilirler. Bu yıl sünede artış olacağını tahmin ediyoruz. Gelen ürünlerin hepsini kontrol edeceğiz. Artış olursa süne görülen bölgelerde çalışma yapacağız” ifadelerini kullandı.

2018 yılından itibaren yürütülen çalışmalarla dikilen fidanların sadece meyve vermekle kalmayıp süne ile mücadele noktasında hububat ürünlerinin değerini artırdığını kaydeden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise, verilen emeğin karşılığını almanın mutluluğunu hep beraber yaşadıklarını belirtti.

Çorum’da son 18 yılda 14’ü baraj, 113 sulama tesise 5 milyar 693 milyon TL yatırım yapıldığını açıklayan AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu da, yapılan yatırımlarla sulanabilir arazi oranın yüzde 27’lerden yapımı devam eden 5 baraj 9 sulama tesisi ile birlikte önümüzdeki yüzde 70’lerin üzerine çıkacağını bildirdi. Milletvekili Kavuncu, tarımda kalitenin artırılması noktasında Ticaret Borsası ve paydaşlarının verdiği katkılara teşekkür etti.

AK Parti Çorum milletvekili Ahmet Sami Ceylan ise, önümüzdeki yıllarda süne ile mücadele çalışmaları çerçevesinde 100 bin fidan dağıtmayı hedeflediklerini söyleyerek, bu fidanların meyve olmanın yanı sıra çiftçilere ürün kalitesi olarak geri döneceğinin altını çizdi.

Çorum’da 535 bin hektar alanda tarım yapıldığını açıklayan Vali Mustafa Çiftçi ise, “172 bin hektar alanında buğday üretimi yapılıyor. Yıllık 300 ila 375 bin ton buğday üretimimiz var. Daha önceki yıllarda Türkiye’de buğday üretiminde 10’cu sıralarda yer alırken şuanda 20’ci sıraya gerilemiş durumdayız. Bunda çiftçilerimizin alternatif ürünlere yönelmesinde büyük bir payı var. Kaliteli buğday üretiminde en büyük sorunlardan birisi süne. Süne buğdayın hem fiyatını hem kalitesini düşürüyor. 2019 yılından bugüne hem doğaya keklik salımı yapıyoruz, hem de onlara doğal yaşam alanı oluşturmak için fidan dağıtımı gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.

Programda AK Parti Çorum milletvekili Oğuzhan Kaya, CHP Çorum milletvekili Tufan Köse, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İyi Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, çiftçiler katıldı.

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