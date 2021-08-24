Çorum’da su kesintisi yapılacak

Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından devam eden altyapı çalışmaları kapsamında 26 Ağustos Perşembe günü su kesintisi yapılacak.

Belediye basın biriminden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğümüze bağlı Su Teknisyenliği Amirliğimiz bünyesinde, Cemilbey, Fevzi Çakmak ve Erzurum Dede Caddelerinde yenilemesi yapılan içmesuyu ana besleyici hatların bağlantı çalışmalarının yapılacağından 26 Ağustos Perşembe günü sabah saat 08.00 ile akşam 18.00 arasında 10 saat süreyle su kesintisi yapılacaktır.

Su kesintisi Fevzi Çakmak Cadde ve Sokaklar, Cemilbey Caddesi, Ankara yolu sağ ve sol bulvar, İnönü Caddesi, Çelik Caddesi ve Sokaklar, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Toptancılar Sitesi, Traktörcüler Sitesi, Ticaret Borsası, İskilip yolu sol taraf, Necmettin Erbakan Caddesi ve sokaklar ve Öğretmen Lisesi ve Fen Lisesi Cadde ve sokaklar’da yapılacak olup, kesinti yapılacak bölgelerde oturan vatandaşların mağdur olmamaları için tedbir almaları gerekmektedir." denildi.