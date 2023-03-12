Çorum’da silahlı kavga: 1 yaralı

Çorum’da meydana gelen silahlı kavgada bir kişi pompalı tüfek ile ayağından vurularak yaralandı.

Olay, 23.00 sıralarında Buharaevler Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Çayırı 30. Sokak’ta Mustafa U.Y. ile Mahmut B. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Mahmut B. yanında bulundurduğu pompalı tüfek ile Mustafa U.Y.’ya ateş ederek, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Sokaktan yükselen silah sesleri üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Mustafa U.Y sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren Mahmut B.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.