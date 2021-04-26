Çorum’da Şehir Estetik Kurulu oluşturuldu

Çorum Belediyesi bünyesinde kurulan Şehir Estetik Kurulu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın başkanlığında ilk toplantısını yaptı.

Nisan ayı Belediye Meclis Toplantısı’nda alınan kararla kurulan Şehir Estetik Kurulunun 10 kişilik bir teknik ekipten oluştuğunu ifade eden Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kurulun şehirdeki tarihi ve doğal değerlere uygun ilke kararları geliştireceklerini, mevcut değerlere uygun mimarinin uygulanmasını ve estetik çözüme ulaşılmasını sağlayacağını belirtti. Başkan Aşgın, Şehir Estetik Kurulu üyelerini tebrik ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Şehir Estetik Kurulu Başkan Vekili Fatih Özüyağlı, kurulun çalışmaları ve amacı hakkında yaptığı açıklamada, “Bir şehrin kimliğini ortaya koymak için kentsel ve çevresel estetik değerler son derece önemli unsurlardır. İnsan ve çevre etkileşimini sağlamak için öncelikle yaşadığımız mekânların estetik olarak bizi mutlu etmesini sağlamalıyız. Bu hususta belediyemizin yetki ve görev sınırları içerisinde kalan yerlerde estetiğe, tarihi ve doğal değerlere uygun ilke kararları geliştirmek, binaların cephelerinde, çatılarında ve bahçelerindeki görsel kirliliği ortadan kaldırmak, algıladığımız ve etkilendiğimiz ortak mekânlarımızın yaşam kalitesini ve kentsel değerimizi artırmak amacıyla kurulan Şehir Estetik Kurulunun önemli hizmetlerde bulunacağına inanıyorum” dedi.

Çorum Belediyesi Şehir Estetik Kurulu komisyon üyeleri şu isimlerden oluştu:

"Kurul Başkanı (Vekalet) Yüksek Mimar Fatih Özüyağlı, Meclis Üyesi Mimar Ubeydullah Ahıskalı, Meclis Üyesi Peyzaj Mimarı Fatih Gümüş, Yapı Kontrol Müdürü İnşaat Mühendisi Köksal Çöldaş, Yüksek Mimar Pınar Karakurt, Yüksek Mimar Ayşenur Çelik, İnşaat Mühendisi İbrahim Buğra Tığlı, Harita Mühendisi Yüksel Poyraz, Şehir Plancısı Menşure Altıparmak ve Yüksek Mimar Nurcan Karslıoğlu."