Çorum’da riskli binalar denetleniyor

Türkiye’yi sarsan depremlerin ardından Çorum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayet ve ihbarlar üzerine kentteki binalarda denetimlerini sürdürüyor.

Yapı Kontrol Müdürlüğü teknik personelleri vatandaşlardan gelen başvurular üzerine binaların taşıyıcı sistemleri olan kolon ve kirişlerdeki hasarları denetliyor. Bunun yanı sıra zemin katında işyeri olan bina denetimleri de hızlandırıldı. Binaların onaylı ruhsatlı projeleri ile mevcuttaki kolon ve kirişlerin durumunu karşılaştıran ekipler farklılık olup olmadığı konusunda da ayrıca kontroller yapıyor.

Çorum Belediyesi’ne ulaşan ihbar ve şikayetler üzerine binadaki çatlak ve kırıkların teknik ekiplerce değerlendirildiğini açıklayan Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter “Bunun yanı sıra ihbar olsun veya olmasın özellikle zemin katlarında iş yeri olan binalarda kolon ve kirişlerde kesilme olup olmadığıyla ilgili denetimlerimizi de ara vermeden sürdürüyoruz.” dedi.

’Tüm başvuruları değerlendiriyoruz’

Yüzyılın afeti olarak adlandırılan depremlerin ardından Çorum Belediyesi’ne çok sayıda ihbar ve şikayet ulaştığını açıklayan Ünsal Yeter “Çorum Belediyesi’ne whatsapp hattından, internet sitesi üzerinden veya dilekçe yoluyla yapılan başvurular üzerine binaya giderek incelemelerde bulunuyoruz. Bu süreçte çok sayıda başvuru aldık. Tüm talepleri değerlendirmeye, binalarda denetimler yapmaya devam ediyoruz” dedi.

Belediyesi ekiplerinin yaptığı incelemelerin gözlemsel nitelikte olduğuna vurgu yapan Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter, daha net sonuçlar için zemin etüdü, laboratuvar ve statik analizler yapılması gerektiğini hatırlatarak, bu konuda mühendislik bürolarından destek alınabileceğini kaydetti.

Özellikle 1999 yılı ve öncesinde inşa edilen binalarla ilgili vatandaşlara uyarılarda bulunan Ünsal Yeter “1999 ve öncesinde mühendislik ve denetim hizmeti almadan, hazır beton ve nervürlü donatı çeliği kullanmadan yapılan binaların çoğunluğunun riskli olduğu bilinmektedir. Vatandaşlarımıza kentsel dönüşüm konusunda vakit kaybetmemelerini tavsiye ediyoruz.” şeklinde konuştu.