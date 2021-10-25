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Çorum’da okul servislerinde emniyet kemeri uygulaması

Çorum’da, emniyet kemeri kullanımını teşvik etmek amacı ile 225 okulda, 458 servis aracında denetim yapıldı. Denetimde, öğrenci ve servis aracı sürücülerine emniyet kemerinin önlemi anlatıldı.

ÇORUM 25.10.2021, 15:44
Çorum’da okul servislerinde emniyet kemeri uygulaması

Çorum’da, emniyet kemeri kullanımını teşvik etmek amacı ile 225 okulda, 458 servis aracında denetim yapıldı. Denetimde, öğrenci ve servis aracı sürücülerine emniyet kemerinin önlemi anlatıldı.

Çorum Emniyet Müdürlüğü tarafından, öğrencilere ve servis aracı sürücülerine emniyet kemeri kullanımı teşvik etmek amacıyla, 225 okulda, 458 servis aracında uygulama yapıldı. “Biz emniyet kemerimizi takıyoruz, ya siz?” projesi kapsamında gerçekleştirilen uygulamada, 280 personel görev aldı. Uygulamada trafik ekipleri tarafından öğrenci ve servis aracı sürücülerine, emniyet kemeri konusunda farkındalık oluşturmak amacı ile bilgilendirme yapıldı.

"Ölümlü kazalarda bir önceki yıla oranla yüzde 53 gibi bir azalma meydana geldi"

Denetimle ilgili açıklamalarda bulunan Çorum Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Bünyamin Demir, trafik güvenliğinin sağlanması noktasında alınan tedbirlerin sonuç verdiğini belirterek, “Çorum’u baz aldığımızda ölümlü kazalarda bir önceki yıla oranla yüzde 53 gibi bir azalma meydana geldi. Bu tür etkinliklerin faydasını görüyoruz. Çocuklarımızı da temelden yetiştirerek trafik dedektifleri eğitimleri düzenliyoruz. Ayrıca servislere bindikleri anda çocuklarımıza emniyet kemeri takma alışkanlığını aşılamaya çalışıyoruz” dedi.

"Okullarda çocuk güvenliği çok önemli"

Denetimlerin önemine dikkat çeken Demir, “Okullarda çocuk güvenliği çok önemli. Çocuklarımızın evinden okuluna, okulundan evine güvenli şekilde seyahat etmesi için İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun talimatı doğrultusunda tüm birimlerle sahaya inmiş durumdayız. İlk defa Çorum’da tüm birimlerimiz uygulama yapıyor. Amacımız, herhangi bir kaza meydana geldiğinde can güvenliğimizi koruyan emniyet kemerine, öğrencilerimiz ve sürücüler üzerinde farkındalık oluşturmak ve dikkatlerini çekmek. ’Biz emniyet kemerimizi takıyoruz, ya siz’ diyerek yıl boyunca bu etkinliğimize devam edeceğiz. Aynı zamanda ’yayalar kırmızı çizgimizdir’ uygulaması da devam ediyor” diye konuştu.

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