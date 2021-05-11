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Çorum’da motosiklet kazalarında düşüş

Çorum’da trafik polislerinin yaptığı şok uygulamalarla, motosikletlerin karıştığı yaramalı trafik kazalarında düşüş yaşandığı açıklandı.

ÇORUM 11.05.2021, 18:21
Çorum’da motosiklet kazalarında düşüş

Çorum’da trafik polislerinin yaptığı şok uygulamalarla, motosikletlerin karıştığı yaramalı trafik kazalarında düşüş yaşandığı açıklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü’nün denetimleri aralıksız devam ediyor. Ekipler tarafından 5 ayrı noktada şok denetimler gerçekleştirilirken, denetimde sürücülerin evrakları kontrol edildi ayrıca bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Şok denetimde ekipler tarafından abartı egzoz kullanan bir sürücüye cezai işlem uyguladı.

Trafik Şube Müdürü Bünyamin Demir, şok uygulamalar neticesinde yaralamalı motosiklet kazalarında geçen seneye oranla yüzde 25’e yakın düşüş yaşandığını söyledi. Abartı egzoz ihbar sayısında ise yüzde 78 gibi büyük oranda düşüş yaşandığını belirten Bünyamin Demir, şok denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini ifade etti.
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