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Çorum’da mezarlıklar bayram ziyaretine hazırlandı

ÇORUM BELEDİYESİ, RAMAZAN BAYRAMI ÖNCESİ TÜM MEZARLIKLARDA YOĞUN BİR ÇALIŞMAYLA MEZARLIKLARI BAYRAM ZİYARETLERİNE HAZIR HALE GETİRDİ

Çorum’da mezarlıklar bayram ziyaretine hazırlandı

ÇORUM BELEDİYESİ, RAMAZAN BAYRAMI ÖNCESİ TÜM MEZARLIKLARDA YOĞUN BİR ÇALIŞMAYLA MEZARLIKLARI BAYRAM ZİYARETLERİNE HAZIR HALE GETİRDİ

21 Mayıs 2020 Perşembe 17:54
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Çorum’da mezarlıklar bayram ziyaretine hazırlandı

Çorum Belediyesi, ramazan bayramı öncesi tüm mezarlıklarda yoğun bir çalışmayla mezarlıkları bayram ziyaretlerine hazır hale getirdi.

Düzenli olarak yaptıkları bakım ve temizlik çalışmalarına ilave olarak mezarlıklardaki ağaçların budanması, kaldırımların düzenlenmesi, çimlerin biçilmesi ve genel çevre temizliğinin yapılması gibi geniş çaplı bir çalışma yaptıklarını söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, yaptıkları bu çalışmalarla birlikte Çorum’daki tüm mezarlıkları bayram ziyaretlerine hazır hale getirdiklerini vurguladı.

Çorum Belediyesi olarak mezarlık ziyaretlerinde alınacak tedbirler hakkında da bilgiler veren Candan, “Mezarlıklarımız tertemiz. Her türlü bakım onarım çalışmasını şu anda tamamlamak üzereyiz. Yaklaşan ramazan bayramı nedeniyle yoğun bir mezarlık ziyareti olacağını düşünüyoruz. Hemşehrilerimizden özellikle rica ediyoruz, ziyaret sırasında sosyal mesafe kuralını ihlal etmeyelim. Ayrıca mezarlıklarda bulunan sulama kaplarını, başka bir vatandaşımızın temas etmemesi için kaldırıyoruz. Bu konuda hemşehrilerimizden anlayış bekliyoruz. 22 Mayıs Cuma günü saat 19.00’a kadar mezarlıklarımız açık olacak ve burada mezarlık ziyaretlerinin en sağlıklı şekilde gerçekleşmesi için Çorum Belediyesi olarak tüm tedbirlerimizi almış bulunuyoruz” diye konuştu.

Turhan Candan, mezarlık ziyaretine gelen tüm vatandaşlara maske vereceklerini ve ateş ölçerlerle ziyaretçilerin ateşlerini ölçeceklerini sözlerine ekledi.

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