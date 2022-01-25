Çorum’da mahsur kalan hastayı jandarma kurtardı

Çorum’un Osmancık ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle köydeki evinde mahsur kalan 82 yaşındaki hasta, jandarma ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye bağlı Fındıcak köyünde ikamet eden yaşlı bir vatandaş, hasta olduğunu ancak kar nedeniyle köy yolunun kapalı olmasından dolayı hastaneye gidemediğini ifade ederek 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.

Bunun üzerine ulaşımın sağlanamadığı köydeki hastanın alınması için Osmancık İlçe Jandarma Komutanlığından bir ekip görevlendirildi. Arazi aracıyla köye giden jandarma ekipleri, yolun bir kısmını araçla gitti. Aracın giremediği yerden yaya olarak köye ulaşan jandarma, evinden aldıkları hastayı ilçe merkezine getirdi. Sağlık görevlilerine teslim edilen hasta, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.