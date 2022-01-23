Çorum’da karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor

Çorum’da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken Çorum Belediyesi’ne bağlı ekipler kar yağışının görülmeye başladığı ilk andan itibaren tüm ana arterler ve ara sokaklarda yoğun bir çalışma başlattı. Pazar sabaha kadar devam eden çalışmalar Pazar da gün boyu devam etti.

Çorum Belediyesi kar küreme ve tuzlama ekipleri, şehrin tamamında karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışı boyunca herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması adına 40 araç ve yaklaşık 200 personel 7/24 görev başında çalışmalarına devam ediyor. Kış ayı boyunca herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için sahada görev başında olan Çorum Belediyesi, yaptığı çalışmalarla vatandaşların takdirini aldı. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı personelden oluşan ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

’Başkan çalışmaları yerinde inceledi’

Yoğun kar yağışı başladıktan sonra belediye ekipleri anında müdahale yaparken, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da çalışmaları yerinde inceledi. Sahada canla başla çalışan belediye ekiplerine çay ve simit ikramında da bulunan Başkan Aşgın, sahada büyük bir özveriyle çalışan tüm personele teşekkür etti.

Vatandaşların daha rahat ulaşımı için çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirten Başkan Aşgın, "Hemşehrilerimizin rahat bir şekilde hayatlarına devam edebilmesi için mesai gözetmeksizin ekiplerimizle birlikte sahadayız. Yoğun yağan kar sonrası öncelikli olarak şehir merkezimizde kar temizleme işlerine başladık. Daha sonrasında ise tüm mahalle ve sokak aralarında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Mesai mefhumu gözetmeksizin, kar yağışının görülmesiyle birlikte çalışmalarına başlayan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” dedi.