banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Bu etin kilosu 16 bin TL
Bu etin kilosu 16 bin TL
Karda yolda kalanlar onu arıyor
Karda yolda kalanlar onu arıyor
Balık tezgahlarında bolluk başladı
Balık tezgahlarında bolluk başladı
İstanbullular güne beyaz örtü ile uyandı
İstanbullular güne beyaz örtü ile uyandı

Çorum’da karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor

Çorum’da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken Çorum Belediyesi’ne bağlı ekipler kar yağışının görülmeye başladığı ilk andan itibaren tüm ana arterler ve ara sokaklarda yoğun bir çalışma başlattı. Pazar sabaha kadar devam eden çalışmalar Pazar da gün boyu devam etti.

ÇORUM 23.01.2022, 18:11
Çorum’da karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor

Çorum’da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken Çorum Belediyesi’ne bağlı ekipler kar yağışının görülmeye başladığı ilk andan itibaren tüm ana arterler ve ara sokaklarda yoğun bir çalışma başlattı. Pazar sabaha kadar devam eden çalışmalar Pazar da gün boyu devam etti.

Çorum Belediyesi kar küreme ve tuzlama ekipleri, şehrin tamamında karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışı boyunca herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması adına 40 araç ve yaklaşık 200 personel 7/24 görev başında çalışmalarına devam ediyor. Kış ayı boyunca herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için sahada görev başında olan Çorum Belediyesi, yaptığı çalışmalarla vatandaşların takdirini aldı. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı personelden oluşan ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

’Başkan çalışmaları yerinde inceledi’

Yoğun kar yağışı başladıktan sonra belediye ekipleri anında müdahale yaparken, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da çalışmaları yerinde inceledi. Sahada canla başla çalışan belediye ekiplerine çay ve simit ikramında da bulunan Başkan Aşgın, sahada büyük bir özveriyle çalışan tüm personele teşekkür etti.

Vatandaşların daha rahat ulaşımı için çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirten Başkan Aşgın, "Hemşehrilerimizin rahat bir şekilde hayatlarına devam edebilmesi için mesai gözetmeksizin ekiplerimizle birlikte sahadayız. Yoğun yağan kar sonrası öncelikli olarak şehir merkezimizde kar temizleme işlerine başladık. Daha sonrasında ise tüm mahalle ve sokak aralarında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Mesai mefhumu gözetmeksizin, kar yağışının görülmesiyle birlikte çalışmalarına başlayan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” dedi.

Yorumlar (0)
hafif kar duşu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 52
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Galatasaray 23 28
14. Kasımpaşa 23 27
15. Göztepe 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 23 44
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 19 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 49
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Real Sociedad 20 33
6. Villarreal 22 32
7. Barcelona 20 32
8. Rayo Vallecano 20 31
9. Valencia 22 29
10. Athletic Bilbao 21 28
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Elche 22 25
15. Granada 22 24
16. Getafe 21 21
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 21 17
20. Levante 21 11